Dybala alla Roma e Bremer alla Juventus. Iperché l’argentino doveva essere l’uomo in più per l’attacco nerazzurro, mentre il brasiliano sembrava il sostituto ideale per Skriniar, considerato in partenza. Come non detto, invece. A conferma del fatto che le vie del mercato sono infinite e soprattutto che gli acquisti sono tali soltanto quando sono ufficiali, salvo ulteriori sorprese la squadra nerazzurra ripartirà con la stessa difesa e con lo stesso attacco con cui Conte vinse lo scudetto:Come base di partenza non è male, anche se era lecito sperare in qualcosa di più, soprattutto in prospettiva.La conferma di Skriniar, infatti, implica il suo rinnovo di contratto e ovviamente non al ribasso, mentre il centravanti belga andrà valutato alla fine della prossima stagione, non soltanto a livello tecnico ma soprattutto a livello economico, visto che è tornato a casa soltanto con la formula del prestito e non a titolo definitivo.E’ vero che Marotta sognava Dybala, che conosce bene, anche per dimostrare indirettamente alla Juventus che aveva fatto male a non credere più in lui, mentre Inzaghi non ha mai speso una parola a favore dell’argentino.e siccome la famiglia Zhang ha posto limiti precisi, in assenza di cessioni per fare cassa, Dybala è rimasto un frutto proibito.questo punto, in compenso, Inzaghi non avrà lo scomodo problema di far coesistere Lautaro, Lukaku e Dybala, o di lasciare fuori a turno uno dei tre, con il vantaggio di possedere comunque due ottime alternative per il centrocampo, come Mkhitaryan e Asllani che tra l’altro ha già bene impressionato nell’amichevole contro il Monaco. Senza scordare l’arrivo del secondo portiere Onana, come lussuoso vice-Handanovic, che offre sicuramente più garanzie di Radu. Se poi davvero Skriniar rimarrà, come in fondo desidera anche lui, in teoria manca soltanto un difensore di scorta in più, per sostituire il capitano non giocatore Ranocchia, passato al Monza.In fondo Inzaghi ha un anno in più di esperienza sulla panchina nerazzurra, conosce benissimo la squadra e dopo avere lasciato via libera al Milan di Pioli potrà contare sulla voglia di rivincita sua e dei giocatori. Se poi Marotta gli farà qualche regalo in extremis, sarà ben felice.. E poi c’è l’esempio del Milan, che un anno fa era partito a fari spenti ed è riuscito a vincere lo scudetto a sorpresa. Perché non conta quello che si dice in luglio e agosto, ma quello che succede in maggio…