Senegal-Costa d'Avorio: probabili formazioni e dove guardarla in TV e streaming

Redazione CM

In Coppa d'Africa proseguono oggi gli ottavi di finale, con due partite nel programma odierno. Oggi alle 21, il Senegal affronterà la Costa d'Avorio, in un match la cui squadra vincente affronterà poi nei quarti di finale la vincente fra Mali e Burkina Faso.



SENEGAL-COSTA D'AVORIO, LE PROBABILI FORMAZIONI - Di seguito le probabili formazioni di Senegal-Costa d'Avorio, match valido per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, in programma oggi alle 21.



SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P.M. Sarr, Gueye, Camara; I. Sarr, H. Diallo, Mané. CT. Cissé.



COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo; Boly, Ndicka, Konan; Sangaré, Kessié, S. Fofana; Diakité, Pepé, Kouame. CT. Faé.



DOVE VEDERE IN TV LA PARTITA FRA SENEGAL E COSTA D'AVORIO - La partita di oggi alle 21 fra Senegal e Costa d'Avorio sarà visibile in chiaro su SPORTITALIA (canale 60 del digitale terrestre, 5060 del bouquet di Sky) o, in alternativa, in streaming sul sito di Sportitalia.



IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI - Oltre a Senegal-Costa d'Avorio, oggi si giocherà anche l'ottavo di finale fra Capo Verde e Mauritania. Sono già qualificate per i quarti di finale quattro squadre, che daranno vita a queste partite: Nigeria-Angola e Repubblica Democratica del Congo-Guinea.