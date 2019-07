Con un lungo post pubblicato sul proprio canale instagram il nuovo centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, ha voluto celebrare l'approdo in nerazzurro confermando di stare vivendo un autentico sogno. E pensare, racconta, che "c'era chi diceva che non ce l'avrei mai fatta", ma oggi è pronto a "sudare la maglia nerazzurra".È un sogno che diventa realtà. Ho fatto chilometri e sacrifici. Ho sorriso, ho pianto. Ho vinto ma ho anche perso. C’era chi diceva che non ce l’avrei mai fatta. E poi c’è chi ha sempre creduto in me. La mia famiglia, la mia Giulia, il mio agente, i miei amici. Ed oggi sono qui. E sono dell’Inter. E non c’è cosa più bella per me. Raccontare e descrivere quello che sento dentro da qualche giorno, è impossibile. Non ci provo neanche. Non sono bravo a parole, preferisco il campo.Il sogno però è appena iniziato e spero che diventi presto realtà, anzi favola. Perché voglio convincere e poi voglio vincere.Non vedo l’ora di entrare alla Pinetina, sudare la maglia nerazzurra, calpestare l’erba di San Siro. Sono felice. Felice da oggi di essere uno di voi.#happy @inter#SS12