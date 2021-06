Marcelo, centrocampista dell', si congratula con il, club lombardo neopromosso in Serie C: "Complimenti al Seregno e al mio Presidente Davide Erba per aver vinto il campionato ed aver scritto la storia. Benvenuti nel calcio professionistico! Ora bisogna pensare in grande ed avrete tutto il mio supporto ed esperienza! Forza Seregno!!".