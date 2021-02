quella che prenderà il via domani e che in agenda ha già un appuntamento che può essere decisivo per l'. E' slittata al pomeriggio - prima convocazione alle 15.30 e seconda alle 17.30 - l'assemblea della Lega Serie A in videoconferenza nella quale- Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, lo scarto tra le due offerte sarebbe nell'ordine di circa 100 milioni di euro:L'obiettivo della Lega è di arrivare a una cifra minima complessiva di 1 miliardo e 150 milioni, mentre nell'ultima asta le emittenti hanno garantito introiti per 973 milioni di euro a stagione. Nel caso in cui passasse la proposta di Dazn (che deve convincere sul piano della qualità della trasmissione e sarebbe in trattativa con una compagnia telefonica), a cui andrebbero aggiunti i circa 70 milioni offerti da Sky per i pacchetti non in esclusiva, si raggiungerebbe la somma di 910. Ma, come dicevamo, la partita resta ancora aperta e dall'esito tutt'altro che scontato.- Domanie le sensazioni vanno in una decisione molto rapida.Un'idea alternativa per mantenere il predominio sull'offerta del calcio italiano dopo aver messo le mani su 121 delle 137 partite di Champions League per il prossimo triennio e acquisito anche i diritti per l'Europa League e la nuova Conference League. Da domani il calcio italiano entra nel futuro in attesa di capire se, nella successiva assemblea di giovedì prossimo, arriverà o meno il via libera all'ingresso dei fondi in Lega.