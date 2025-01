Serie A, il motivo del minuto di silenzio nelle gare del weekend

un' ora fa



Nuovo lutto nel mondo del calcio. Nella serata dell'8 gennaio è infatti venuto a mancare Fabio Cudicini, ex portiere di Milan e Roma. La FIGC e il presidente Gabriele Gravina hanno ribadito il loro cordoglio ai familiari di Cudicini, scomparso all’età di 89 anni.



In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutte le competizioni in programma nel prossimo fine settimana (inclusi anticipi e posticipi).



“Con l’addio a Cudicini perdiamo un altro straordinario protagonista del nostro calcio. Con la sua classe innata si è guadagnato l’affetto e l’ammirazione di tifosi e avversari, conquistando trofei e diventando leggenda. Grazie a lui un’intera generazione di italiani ha sognato di fare il portiere”, ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina.