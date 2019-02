Il caso, la vittoria infirmatae ora di nuovo la Serie A. L'è pronta a rituffarsi nel campionato dopo la vittoria di Parma e dopo una settimana piena di polemiche, con la fascia di capitano che dal braccio di Maurito è passata su quello di Samir Handanovic, già inneggiato dai tifosi nella trasferta di Vienna. Contro i nerazzurri, alle 18, c'è ladi, che non sta attraversando un momento brillante: sono due, infatti, le sconfitte consecutive.- Si preannuncia, stando ai dati, una partita con pochi gol, visto che 17 delle 23 partite disputate dalla squadra di Spalletti hanno visto almeno una delle due squadre non subire gol. 12 volte Handanovic non ha subito gol e inoltre in casa l'Inter è la quarta squadra per punti fatti. La Samp, invece, in trasferta ha vinto solo una partita, con 3 pareggi e 4 sconfitte, con 21 gol subiti.- Lautaroha realizzato 5 gol nelle ultime 10 partite; Fabione ha realizzati 5 contro l'Inter, quattro a San Siro.