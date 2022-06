Fra poco meno di un'ora prenderà il via l'assemblea della Lega Serie A che avrà ben 12 punti all'ordine del giorno. I presidenti, gli avvocati e gli amministratori delegati dei club si ritroveranno a Milano per parlare dagli accordi collettivi, del passaggio al professionismo del calcio femminile, ma soprattutto della Media Company e dei Diritti TV per i prossimi anni.



L'Ordine del Giorno

Verifica poteri Comunicazioni del Presidente Comunicazioni dell'AD Calcio Femminile Accordi Collettivi Diritti AV: Mena Media Company Diritt AV: strategie per il triennio 2024-27 NAV: Sponsorizzazione Coppa Italia 2022/23 e 2023/24 Paracadute Serie B Attività sede New York Varie ed eventuali