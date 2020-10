Seconda puntata della nuova rubrica. Ogni settimanavi offrirà. Li aggiorneremo ad ogni turno di campionato e ogni settimana vi offriremo la formazione top e la formazione flop della stessa giornata. Stavolta però facciamo un’eccezione e scegliamo la squadra dei migliori e la squadra dei peggiori con la media delle tre giornate, media che per 4 club è solo parziale visto che Genoa-Torino e Juventus-Napoli non si sono disputate. Adottiamo, in questo caso, un solo criterio: i giocatori inseriti nelle due formazioni devono aver disputato più di una partita.Questi sono i colleghi che, con i loro voti, hanno reso possibile la graduatoria di Pagellando: Nathan, Mogavero, Guarro, Santarossa, Marcangeli, Bedogni, Belotti, Buratti, Longo, Piva, Montaldo, Salis, Righelli, Annunziata, Franco, Balzani, Balice, De Cupertinis, Tripodi.(media-voti delle prime 3 giornate)------------------------------------------: Due sole partite, punteggio pieno. Forse questo posto di miglior allenatore delle prime tre giornate lo meritava dipiù Gasperini, ma le medie sono matematiche...RAFAEL (Spezia) 6,75: Sui tre gol presi a San Siro non ha colpe, ha unamedia alta per la prestazione (con assist...) di Udine.: Anche se all’Olimpico non si è ripetuto ai livelli delleprime due gare, è già oggi il miglior esterno destro del campionato.: Se la Dea vola, il merito è anche suo.: Sulla media elevata incide ancora la doppiettacontro la Sampdoria a Marassi.Ha una bella media. Sarà un bel duello con TheoHernandez come miglior esterno sinistro del campionato.Fermo per il covid, nelle prime due partite è andatomolto bene.: Contro la Juve prestazione gigantesca. Non male anche a Udine.: E’ il giocatore che Conte voleva a tutti i costi e sicapisce perché.: Ha la media-voto più alta di tutto il campionato.E’ un fenomeno.: La sua conferma sarà determinante nella stagionedel Napoli.: Entra e lascia il segno.(media voto delle prime 3 giornate)--------------------------------------------: Ci prova col gioco, ma le prime tre garedella sua squadra sono state tre sconfitte, con 10 gol subiti.: Non è stato un inizio confortante per il numero 1laziale.: E’ al primo campionato di Serie A, deve calarsi ancorain un calcio a lui sconosciuto.Finora ha commesso troppi errori decisivi.Anche per il doriano qualche sbaglio di troppo,l’ultimo sul gol di Vlahovic a Firenze.: E’ in recupero, al Franchi ha fatto una buona gara.Un mezzo disastro contro Chiesa, poi all’Olimpicosul gol di Milinkovic c’era lui in chiusura...Bene la prima contro la Samp, malissimo la secondaall’Olimpico con tanto di espulsione.Inizio incerto per un giocatore di buona qualità.Deve dare tanto ma tanto di più.Paga ancora l’errore clamoroso di San Siro, macontro la Samp ha comunque segnato.Finora ha inciso molto poco.