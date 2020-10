Dopo Napoli-Atalanta delle 15.00,. Segue poi alle 20.45 il posticipo tra Crotone e Juventus. La Samp di Claudio Ranieri è reduce dal successo esterno per 2-1 contro la Fiorentina ed è tredicesima a 3 punti; di fronte c’è la Lazio di Simone Inzaghi che è a 4 punti in seguito al pareggio per 1-1 contro l’Inter dell’ultimo turno di campionato.dove pesa su tutte l’assenza di Lazzari. Dirige il match l’arbitro Daniele, subendo almeno due gol in ognuna delle ultime otto gare (27 reti incassate, 3.4 di media). La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro la Sampdoria in Serie A: i biancocelesti non sono mai arrivati a cinque successi esterni di fila contro i liguri (quattro anche nel 2004).: nella scorsa stagione i blucerchiati hanno iniziato con tre sconfitte in quattro partite, cosa successa in una sola altra occasione nell’era dei tre punti a vittoria (2004/05)., quando toccò quota cinque. La Lazio ha ottenuto 20 punti in 15 partite dopo il lockdown, per una media di 1.3 punti a incontro - nelle 10 precedenti partite giocate nel 2020, i biancocelesti erano primi tra le squadre di Serie A con 26 punti (2.6 di media). Nelle ultime nove trasferte di campionato la Lazio non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 1N, 4P): vittoria contro il Cagliari nella più recente.- Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.- Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Correa, Caicedo.