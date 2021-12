Il Benevento, dopo la vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale contro il Vicenza, continua la rincorsa ai primi due posti in classifica ospitando al “Ciro Vigorito” il Pordenone, ultima della classe, reduce martedì dalla prima vittoria stagionale ai danni dell’Alessandria. Per i betting analyst il pronostico della vigilia vede nettamente favoriti i padroni di casa, con il segno «1» in quota a 1,55 contro il 6,40 di un successo degli ospiti. SI gioca invece a 3,70 l’opzione pareggio. Per i bookie partono alla pari Goal e No Goal entrambi proposti a 1,86 mentre per il risultato esatto in pole position c’è la vittoria di misura per 1-0 a favore dei giallorossi, su 888 a 6,50 davanti all’1-1 offerto a 7. Vale invece 17 volte la posta un successo 1-2 per i ramarri.