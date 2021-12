. Aprono questo turno quattro sfide delle 14: la capolista Pisa andrà in casa di un Cosenza in lotta per non retrocedere, la nuova Reggina di Toscano proverà a mettere fine a una serie di cinque sconfitte consecutive in casa del Como; Crotone-Pordenone è uno scontro diretto tra due squadre che non se la stanno passando per niente bene e sono in piena zona retrocessione con soli 8 punti per uno. Ascoli e Cremonese cercano punti per consolidare la zona playoff. Chiude il sabato di Serie B la gara tra Frosinone e Spal.