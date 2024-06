Getty/Calciomercato

Con la promozione dellasi è definito il quadro delleI toscani si sono aggiunti ae torneranno a giocare in questa categoria dopo ben 76 anni. Se la vedranno anche con Salernitana, Sassuolo e Frosinone, retrocesse dalla Serie A. Non troveranno invece né, salite al piano di sopra, nécadute in C. Come ogni anno il prossimo campionato di Serie B sarà combattuto e pieno di emozione.

Mantova (Promossa dalla Lega Pro)Cesena (Promossa dalla Lega Pro)Juve Stabia (Promossa dalla Lega Pro)Carrarese (Promossa dalla Lega Pro)Salernitana (Retrocessa dalla Serie A)Sassuolo (Retrocessa dalla Serie A)Frosinone (Retrocessa dalla Serie A)CremoneseCatanzaroPalermoSampdoriaBresciaSudtirolReggianaCosenzaPisaCittadellaModenaSpeziaBari