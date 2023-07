La Juventus Next Gen potrebbe non essere più l’unico caso di seconda squadra in Italia. Le tante difficoltà economiche dei club di Serie C ha aperto le porte all’iscrizione di nuove potenziali selezioni Under 23. La favorita in questo senso è l’Atalanta, che sta programmando il lancio della propria seconda squadra a partire proprio dalla stagione alle porte e che aspetta solo l'esito della sentenza relativo al caso Siena.



I DETTAGLI - La Dea pensa da anni a questa soluzione, soprattutto in virtù di un settore giovanile che continua a essere estremamente prolifico in termini di talenti sfornati. Ecco perché l’Under 23 rappresenterebbe un asset fondamentale per i nerazzurri, che puntano a essere ai nastri di partenza del prossimo Girone A. Sulla panchina, con ogni probabilità, ci sarà Modesto, tecnico di esperienza e in grado di lavorare con i giovani.



FUTURO - Nelle prossime settimane arriveranno tutte le ufficialità del caso, ma l’Atalanta è sempre più convinta di lanciare questo nuovo progetto, che può rappresentare un punto di svolta per il calcio italiano. Perché dopo anni nei quali solo la Juve ha beneficiato dell’Under 23 - scoprendo diversi talenti arrivati poi in prima squadra - la Serie C si prepara ad abbracciare una nuova seconda squadra. E non una banale, bensì quella di un club che vanta uno dei migliori settori giovanili del mondo.