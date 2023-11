Non è un periodo particolarmente facile per, che nel giro di un mese ha praticamente detto. In cinque partite, infatti, gli abruzzesi sono sprofondati in classifica, perdendo contatto con la vetta e registrando. Un mese nero, che si chiuderà con un big match fondamentale per provare a mettere la parola fine sulla crisi: quello con la Virtus Entella.Il Pescara partiva tra le favorite del girone, ma fino a questo punto non ha dato dimostrazione di potersela giocare con le migliori., che proprio nell’ultimo turno è passato all’Adriatico con un gol di Shpendi. Pesano non poco anche le sconfitte condelle ultime settimane: tutte avversarie dirette che hanno scavalcato gli abruzzesi evidenziandone tutte le criticità. Difficoltà che, non tanto perché il primo posto è ormai sfumato, ma anche perché, con l’undicesimo posto ad appena tre punti. La crisi è profonda e all’ex tecnico della Roma è stato richiesto di dare una risposta forte già dal prossimo turno: perché il Pescara vuole e merita più di questo.Continua la strana stagione di C, dominata dalle outsider - a eccezione del Cesena - con le big che latitano. Il Girone A vede sempre ildavanti a tutte, in una stagione a dir poco sorprendente che fa il paio con quella della Torres nel Girone B. I sardi sono a pari punti con la super corazzata Cesena grazie a: numeri clamorosi, che nessuno si sarebbe aspettato da una realtà di provincia. Stesso discorso nel Girone C, dove latiene il passo e continua a guidare a sorpresa la classifica davanti all’altrettanto sorprendente. Solo il Benevento rimane a contatto tra le big, mentre Avellino e Crotone sono scivolate al quinto e settimo posto. Un anno strano, che continua a confermarsi domenica dopo domenica,