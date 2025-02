Serie C, ufficiale: cambiano allenatore anche Lecco e Benevento, Pazienza debutta contro la Juventus Next Gen

Getty Images

Continua il valzer delle panchine in. Dopo, cambiano allenatore anche, che a sua volta aveva sostituito Francesco Baldini. Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Arzignano e in vista del turno casalingo di domenica prossima contro la Pro Vercelli, la squadra lombarda è in zona playout al sedicesimo posto in classifica con 26 punti in 25 giornate di campionato nel girone A della Serie C.- La Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato a Federico Valente l’incarico di allenatore della Prima Squadra Maschile. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

Insieme a mister Valente, si unisce alla società anche il vice allenatore Nicolò Cherubin.Restano confermati in bluceleste il preparatore dei portieri Carlo Zotti, il preparatore atletico Edoardo Colla e il collaboratore atletico Alessandro Montanari. Il resto dello staff tecnico verrà comunicato in seguito.Il vicepresidente Francesco Aliberti: “Mister Valente ha un curriculum internazionale che parla da sé, è un tecnico con carisma, idee, una visione del calcio moderna, con metodi innovativi e sui cui contiamo non solo per dare una scossa immediata alla squadra per invertire il trend, ma anche con cui costruire il futuro”.

. Dopo il pareggio per 0-0 in casa con il Monopoli e in vista della trasferta di domenica prossima sul campo della Juventus Next Gen, la squadra campana è in zona playoff al terzo posto in classifica a pari punti con l'Avellino a quota 46 in 25 giornate di campionato nel girone C della Serie C.- Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra Gaetano Auteri unitamente ai suoi collaboratori, l'allenatore in Seconda, Loreno Cassia e il preparatore atletico, prof. Giuseppe Di Mauro.

Il Benevento Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Michele Pazienza. Il tecnico pugliese, che ha sottoscritto un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2026, arriva a Benevento accompagnato dal vice allenatore Antonio La Porta e dal preparatore atletico, prof. Leandro Zoila.