Prima la Juventus, ora anche il Milan punta Alvaro Morata. L’attaccante del Chelsea diventa un obiettivo dei rossoneri che, in caso di accesso all’Europa League senza le restrizioni imposte dalla Uefa, potrebbe dare un serio assalto all’ex bianconero, desideroso di tornare in Italia dopo una stagione di alti e bassi con i Blues. L’interesse dei rossoneri finisce nelle valutazioni dei bookmaker internazionali, ma in attesa di conoscere l’esito della camera giudicante della Uefa, è la Juventus ad avere le chance maggiori per lo spagnolo. Morata di nuovo a Torino è l’ipotesi più probabile, data a 2,20, mentre il Milan al momento è piazzato a 8 volte la posta. Di sicuro, o quasi, è che l’attaccante difficilmente resterà a Londra, visto che il suo addio al Chelsea si gioca appena a 1,67.