La pillola era stata indorata. Via Skriniar, che molti avevano eletto a possibile capitan futuro, ma dentro Bremer al suo posto. Uno dei difensori più forti, se non il più forte, dello scorso campionato, più giovane, meno costoso a causa della promessa del Torino di non alzare barricate dopo il rinnovo annuale, insomma poteva andare peggio. Solo che l'Inter non ha chiuso la trattativa, e non appena la Juve ha ceduto De Ligt al Bayern, ecco il sorpasso, che ha preso forma nelle ultime ore.



GUAI A VOI - Inevitabile la reazione frustrata dei social di fede nerazzurra, tra la rabbia per il mancato arrivo e la paura che oltre al danno, ci sia pure la beffa. Skriniar, infatti, non viene automaticamente tolto dal mercato, perché l'Inter ha ancora bisogno di registrare una massiccia plusvalenza entro meno di un anno. Solo che ora i sostituti top sono finiti. E allora il mantra è "adesso non toccate Skriniar", come si può vedere nella gallery che abbiamo realizzato.



