Simone Inzaghi è nella storia: nessuno ha vinto più Supercoppe di lui e l'Inter va a -1 dalla Juventus

Come il Milan del triennio 1992-1994, l’Inter riscrive la sua storia e quella della Supercoppa Italiana sotto il cielo di Riyad. L’1-0 sul Napoli, firmato dal guizzo del solito Lautaro Martinez, vale la terza vittoria consecutiva del trofeo, dopo quelli del 2021 (sulla Juve) e dello scorso anno, nel derby dominato contro i rossoneri. Si tratta in assoluto della vittoria numero 8 - su 12 tentativi - per l’Inter in questa competizione, che le consente di portarsi a -1 dalla primatista nel palmares, ossia la Juventus.



NELLA STORIA - Ma ad entrare di diritto nella storia della Supercoppa è pure Simone Inzaghi, che tra Lazio ed Inter ha vinto a Riyad per la quinta volta, lasciandosi definitivamente alle spalle due leggende del calcio italiano come Fabio Capello e Marcello Lippi, che si erano fermati a quattro. Un altro alloro alla guida della squadra nerazzurra per il tecnico piacentino, che prese il posto di Antonio Conte nell’estate 2021 e da allora ha portato a casa anche due Coppe Italia e ha raggiunto una finale di Champions League al termine della passata stagione.