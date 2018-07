Il nuovo Milan prende forma. Gordon Singer sarà a Milano nel corso della prossima settimana per calarsi nel mondo rossonero e incontrare il nuovo management. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il figlio di Paul Singer, numero uno del fondo Elliott, nuovo proprietario del club, ha in programma un vertice con il presidente Paolo Scaroni e il direttore generale dell'area tecnico-sportiva Leonardo. L’obiettivo è gettare le basi di un progetto a medio-lungo termine e risolvere le questioni più urgenti.



ATTESA PER IL MERCATO - "Abbiamo scritto una lettera all’Uefa per un incontro, credo avverrà in 15-20 giorni. La nuova proprietà ha dato una sicurezza diversa. Ci attendiamo un processo che potrebbe portare ad un voluntary agreement, ma è molto difficile. Comunque sia, saremo sotto i riflettori, non abbiamo voglia di trovarci in un nuovo problema come quello che abbiamo già vissuto", ha anticipato il presidente Scaroni due giorni fa. Aspettando di riaffrontare il tema sul fair play finanziario con la Uefa, il Milan deve completare il quadro dirigenziale: Singer, tifoso dell’Arsenal, affiderebbe a Ivan Gazidis la carica di amministratore delegato, ma l'uomo dei conti dei Gunners non può liberarsi subito. E manca ancora un direttore sportivo che affianchi Leonardo. E il mercato? Tutto dipenderà dal discorso sul rispetto dei parametri imposti dalla Uefa che si intreccia direttamente con quello legato al rafforzamento della squadra.