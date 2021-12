ha dichiarato al Corriere della Sera:Sapevo di venire in club storico, anche se era in difficoltà. C’era Spalletti e voleva puntare più in alto., mi spiegava i movimenti anche con i video. E' un martello che ti inculca la mentalità vincente, la assimili pure se non vuoi. Quando siamo usciti dalla Champions è stato brutto. Però alla fine ci aiutato a vincere lo scudetto. L’eliminazione ci ha unito e messo dentro un grande senso di rivincita., si vede in campo: come terzo di difesa mi trovo anche in attacco., per fortuna mi toccava solo in allenamento. È grosso, veloce, completo: non ce n’è un altro così forte e rapido.era tosto, difende palla benissimo., i più forti di tutti. Li studio, guardo video, parlo con i compagni per capire movimenti e finte, ma sono così bravi che possono sempre fregarti con un mossa"."Gli addii di Lukaku e Hakimi? Se ne parlava.Poi la società ha preso ottimi giocatori".Facciamo un lavoro bellissimo, siamo pagati bene, ma la vita è una. Ci ho riflettuto tanto, ma non voglio pensare che potrebbe succedermi una cosa simile".