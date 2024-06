Sky - Milan, chieste informazioni per Lukaku al Chelsea. Ostacoli e concorrenza

Getty Images

Ilè in cerca di un numero nove che possa sobbarcarsi il peso dell'attacco nel nuovo ciclo che parte con la stagione 2024/25: tra, da mesi le prime scelte in attacco, e l'alternativa, rifà capolino una pista già spuntata nel corso dell'estate del 2023: Romeluin prestito.- Lukaku, terminato il periodo a titolo temporaneo alla Roma, tornerà al, che detiene il suo cartellino, ma lo farà solo temporaneamente, perché è da tempo che il belga non fa più parte del progetto dei Blues. Allora ecco che, secondo Sky,, per il quale il Diavolo avrebbe intantoNon si parla di acquisto, dato che i 38 milioni chiesti da Stamford Bridge sono troppi per l'età del giocatore e per i parametri rossoneri. Per il momento, non si registrano aperture al prestito. Con Lukaku, eventualmente, arriverebbe quindi verosimilmente un altro attaccante.

Nella stagione appena conclusa Lukaku ha giocato 47 partite con la Roma tra tutte le competizioni, riuscendo a segnare 21 gol. Alle porte c'è Euro 2024, e il belga ci sarà con il suo Belgio. poi sarà tempo di imbarcarsi nella sua nuova avventura a livello di club, quale che sia.- Ci sono comunque dei nodi da sciogliere lungo questo percorso. Prima di tutto,per sostituire il partente Osimhen. Poi, ovviamente, sarebbe necessario appianare le, che nel 2021 ebbero un alterco in un derby di Coppa Italia. Oggi Ibra è Senior Advisor di RedBird e dovrebbe dare il suo benestare all'arrivo di Lukaku nella scuderia rossonera.