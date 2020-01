Smalling dice sì alla Roma. Il difensore inglese ha dato l'ok per essere riscattato: al Manchester United andranno circa 15 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club giallorosso è al lavoro per piazzare sul mercato inglese Nzonzi, Under e Kalinic. Per poi dare l'assalto a un vice Dzeko come Mariano Diaz (Real Madrid) o Petagna (Spal).