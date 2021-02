IL TABELLINO

Prima il sorpasso sul Milan, poi l’allungo sui rossoneri nel derby e adesso, dopo il 3-0 al Genoa,. Perché a più 7 sullo stesso Milan, in attesa del suo impegno contro la Roma, ma soprattutto a più 10 sulla Juventus campione in carica che dovrà recuperare la gara contro il Napoli,E visto che siamo alla quinta giornata di ritorno e non dell’andata, si tratta di un bellissimo destino, ripensando al fatto che, che non era un avversario facile. Eppure, dopo due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque gare, la rilanciata squadra disi è dovuta arrendere alla corazzata di Conte e soltanto le grandi parate dihanno limitato le dimensioni della sconfitta, fotografata perfettamente dal punteggio finale, firmato da tre marcatori, Lukaku, Darmian e Sanchez,Bastoni allunga a Barella, bravo a lanciare suche scambia cone di destro infila il diagonale dell’1-0, seminando il malcapitato. Per chi crede ai numeri, sono passatiColpito, ma non ancora affondato, il Genoa prova a rialzarsi con il suo elastico 3-5-2 in cui Ballardini cambia molti giocatori, rispetto alle previsioni. Davanti al terzetto difensivo composto da Goldaniga, Radovanovic e Zapata, preferito a capitan Criscito, si muovono i tre centrali Melegoni, Rovella e Strootman, tra i due esterni Ghiglione e Czyborra, incaricati di smarcare le due punte Pjaca e Scamacca.Le ottime intenzioni deloffrono così all’Inter la possibilità di sfruttare la sua arma migliore e cioè ilAnche da questo punto di vista l’Inter è al primo posto in classifica, perchéè bravo a giocare di prima versoche ha il lancio lungo esempre pronto a strappare in verticale e al resto provvedono gli scatti impressionanti di Lukaku e l’agilità di Lautaro. Il risultato è una serie di occasioni da gol che soltanto l’abilità di Perin riesce a neutralizzare, un po’ per la sua bravura e un po’ per la mancanza di precisione dei nerazzurri al momento del dunque. Mentre dalla parte oppostagrazie anche alla affiatata cerniera difensiva che lo protegge con De Vrrij sempre più sicuro tra Skriniar e Bastoni.- E così, incredibilmente ripensando alla conclusione fuori di poco diche non fa rimpiangere lo squalificato Hakimi, o allapizzicata nella parte superiore da, il primo tempoche semina tanto ma non sempre raccoglie in proporzione, come nel derby della settimana scorsa stravinto soltanto alla distanza. Dall’alto della sua esperienza,e allora dopo l’intervallo ritocca la squadra, inserendoin difesa al posto di Goldaniga ea centrocampo al posto di Strootman.- La mossaPer pareggiare, però, ci vuole altro e allora Ballardini dopo un quarto d’ora gioca le sue ultime carte. Fuori Ghiglione e Scamacca, dentroe soprattutto, indimenticato protagonista del “triplete” interista.che vola in contropiede e raddoppia.prima si infila di forza tra Zapata e Onguenè, poi smarcapronto a battere da pochi passi Perin, anticipando il disperato recupero di Czyborra.Potrebbe bastare così e infatti. E proprio il cileno va in gol al primo pallone che tocca, anche se deve aspettare ad esultare perché soltantodopo una grande respinta di Perin su tiro di Lukaku. E’ il 3-0 che seppellisce definitivamente il Genoa. Ma soprattutto è un messaggio al campionato, perché soltanto l’Inter può regalare questo scudetto.Marcatori: 1’ Lukaku (I), Darmian (I), Sanchez (I)Assist: 1’ Lautaro (I), 24’ Lukaku (I): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (dal 39’ s.t. D’Ambrosio), Barella (dal 39’ s.t. Vidal), Brozovic (dal 31’ s.t. Gagliardini), Eriksen, Perisic (dal 39’ s.t. Young); Lukaku, Lautaro (dal 31’ s.t. Sanchez).: Perin; Zapata, Radovanovic (dal 1’ s.t.Onguenè’, Goldaniga; Ghiglione (dal 17’ s.t. Shomurodov), Melegoni (dal 26’ s.t. Portanova), Rovella, Strootman (dal 1’ s.t. Behrami), Czyborra; Scamacca (dal 17’ s.t. Pandev), Pjaca.: Zapata (G), Strootman (G)Espulsi:: Daniele Chiffi (della Sezione di Padova).