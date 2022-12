OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



. A confermarlo è una nota ufficiale della federazione che al suo posto: "La Federazione desidera ringraziare Luis Enrique e tutto il suo staff tecnico alla guida della nazionale assoluta negli ultimi anni.La direzione sportiva della Federazione ha trasferito al presidente una relazione in cui, con l'obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e i loro collaboratori. Sia il presidente, Luis Rubiales, sia il direttore sportivo, José Francisco Molina, hanno trasmesso la decisione all'allenatore.Il tecnico asturiano è riuscito a dare, attraverso un profondo rinnovamento che ha consolidato un cambio generazionale nella squadra e nel calcio spagnolo.Luis Enrique si è qualificato per due Final Four di UEFA Nations League, delle tre giocate da allenatore; e. Ha optato per giovani talenti e ha seminato speranza per il futuro della squadra spagnola.La Federazione augura energicamente. Il tecnico si guadagna l'affetto e l'ammirazione dei suoi collaboratori in Nazionale e di tutta la Federazione, che sarà sempre la sua casa".- "La RFEF ha scelto Luis de la Fuente come nuovo allenatore della nazionale. Il direttore sportivo, José Francisco Molina, ha trasferito una relazione al presidente, Luis Rubiales, in cui raccomanda la scelta dell'allenatore della Roja, fino ad oggi tecnico dell'Under 21, per guidare la squadra dalla nuova tappa che inizia dopo il Mondiale Coppa in Qatar".