Spal aritmeticamente retrocessa in Serie B dopo il ko con il Brescia, il tecnico Luigi Di Biagio parla in conferenza stampa al termine dell'incontro: "C'è tanta delusione perché oggi volevamo vincere per non arrivare ultimi, anche se non contava molto dal punto di vista della classifica. Mi sento in difficoltà nei confronti della città, dei tifosi e della città per quello che non siamo riusciti a fare. Tutti noi, io per primo, dovevamo fare di più. I ragazzi sentono addosso la responsabilità per quello che non abbiamo ottenuto, c'è tanta delusione anche da parte loro e oggi è difficile parlare e cercare un argomento appropriato per descrivere la serata. Futuro? E' l'ultimo dei miei pensieri questa sera. La Spal ha la forza per ripartire e mettersi alle spalle quel che è successo. Occasioni sprecate? Bisogna fare gol, nel primo tempo la squadra ha giocato un buon calcio mentre nella ripresa hanno giocato meglio loro, anche se noi abbiamo avuto tre occasioni da gol clamorose. Diventa difficile, oggi commentare il risultato non è il massimo. Saranno due settimane non molto piacevoli, da parte mia ci saranno impegno e professionalità per tirare fuori qualcosa. I ragazzi sono distrutti. Bisogna fare qualcosa per avere dignità, ma dobbiamo dimostrarlo".