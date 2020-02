Niente maglie della Juventus allo stadio Mazza di Ferrara. Questo il comunicato della Curva Ovest Ferrara, cuore del tifo della Spal, apparso su Facebook in vista della sfida coi bianconeri: "Sabato si preannuncia un 'Paolo Mazza' tutto esaurito, quindi, inutile nascondersi dietro un dito, ci saranno anche moltissimi tifosi occasionali che non verranno per la nostra S.P.A.L. A questi chiediamo di essere intelligenti, rispettosi e di tenere ben a mente che il 'Paolo Mazza' è casa nostra! Portategli il rispetto che merita! Non vogliamo vedere né all'interno né davanti alla curva, sciarpe, abbigliamento e nessun tipo di gadget coi colori bianconeri! Prima di entrare nella casa di altri accertatevi di conoscerne e di rispettarne le regole!".