Il monday night tra Spal e Sampdoria chiude l'undicesima giornata di Serie A. Al "Paolo Mazza" si affrontano due formazioni in difficoltà. I doriani, ultimi in classifica con appena 5 punti, hanno da poco un nuovo allenatore, Claudio Ranieri, a cui manca ancora il primo successo in blucerchiato. La Spal, penultima con il Brescia, è invece reduce dalla sconfitta nel turno infrasettimanale con il Milan. Non ce la fa Quagliarella, che partirà dalla panchina. Coppia d'attacco per la Samp formata da Bonazzoli e Gabbiadini.



STATISTICHE E NUMERI - La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la SPAL e non ha mai ottenuto tre successi consecutivi contro i ferraresi in Serie A. La SPAL ha perso l’ultima partita casalinga contro la Sampdoria in Serie A, dopo una serie di quattro vittorie e quattro pareggi. Solo il Paderborn (quattro punti) ha raccolto meno punti della Sampdoria (cinque) nei top-5 campionati europei 2019/20 finora. La Sampdoria non vince in trasferta da nove partite (2N, 7P): gli ultimi due successi esterni blucerchiati, arrivati uno di seguito all’altro, sono stati a Ferrara contro la SPAL e a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La Sampdoria continua ad essere l’unica squadra a non aver realizzato nemmeno un gol nel primo tempo tra quelle che giocano nei top-5 campionati europei 2019/20 (l’ultima rete blucerchiata in una prima frazione risale al 5 maggio contro il Parma). Era dal 2013/14 (quando vestiva la maglia della Juve) che Quagliarella non arrivava al mese di novembre con un solo gol all’attivo in Serie A: in quella stagione, però, aveva collezionato solo cinque presenze (in questo torneo nove). Fabio Quagliarella ha giocato quattro partite contro la SPAL in Serie A, tutte con la maglia della Sampdoria, partecipando a sei reti (quattro gol, due assist): dal 2017 contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Spal (3-5-2): Berisha, Tomovic Vicari, Igor, Strefezza, Valoti, Murgia, Kurtic, Reca, Petagna, Moncini



Sampdoria (4-4-2): Audero, Berezinsky, Ferrari, Colley, Murru,Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto, Gabbiadini, Bonazzoli





A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI RENZO PARODI PER 100ESIMO MINUTO.