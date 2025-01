Spalletti a Vivo Azzurro TV: “Dobbiamo pensare a battere la Germania, meglio iniziare a settembre il cammino verso il Mondiale”

AFP via Getty Images

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in esclusiva alla alla piattaforma OTT della FIGC: "Vivo 24 ore da commissario tecnico, per me bisognerebbe scriverlo sulla carta di identità che sei Ct. Che Nazionale giocherà contro la Germania?” Il Ct, sorridendo, elenca la formazione: “Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Barella, Kean, Raspadori, Retegui, Cambiaso, Dimarco e tanti altri…

e non gioca questa partita è come un allenatore che allena Milan e Inter e non gioca il derby. Italia-Germania è importante per la storia del calcio”.“Considerazioni in base a quello che è stato il sorteggio le dobbiamo fare successivamente a quello che sarà l’impegno con la Germania. Noi dobbiamo pensare a vincere questa partita