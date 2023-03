"Spalletti resta". Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato perentorio nel confermare il futuro della panchina azzurra, ma la proposta già presentata per rinnovare il suo attuale accordo contrattuale non ha ancora ricevuto risposta.



Il tecnico di Certaldo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e, quindi, quel "resta" del patron azzurro sarà comunuqe una certezza. Rimanere in scadenza o rinnovare è però un'altra storia che Spalletti, riporta la Repubblica, sta provando a posticipare il più possibile, almeno alla vittoria aritmetica dello scudetto.