La Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e spiega come la sfida del Tardini rappresenti uno step molto importante per Luciano Spalletti, che in questo preciso momento storico sembra aver smarrito qualche certezza.



“La notte di Spalletti è la notte di chi sa che ci si gioca tanto, praticamente tutto: Tre partite di campionato senza vittorie e senza gol, le inseguitrici che si fanno sotto (Roma e Lazio sono a 2 punti), l’ombra di Conte che si allunga dietro il futuro dell’allenatore toscano. Dopo tre settimane da incubo (in cui c’è stata anche l’eliminazione in Coppa Italia) l’Inter comincia oggi a Parma un nuovo campionato: è costretta a farlo dopo aver lasciato per strada molte certezze”.