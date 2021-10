Si è svolto senza problemi l'intervento chirurgico al piede destro che ha riguardato ieri Kevin Agudelo.



Come richiesto dal Genoa, club che ne detiene la proprietà del cartellino, il centrocampista colombiano attualmente in prestito allo Spezia è stato preso in cura dall'ospedale San Martino con l'operazione di riduzione della frattura sottocorticale del quinto metatarso del piede destro diretta dal professor Federico Santolini.



L'intervento era inizialmente stato programmato dal club bianconero negli ultimi giorni della scorsa settimana presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Una decisione che tuttavia non ha trovato d'accordo il Genoa che ha preferito rimandare l'operazione e farla eseguire in una struttura del capoluogo ligure.



Per quanto riguarda i tempi di recupero, Agudelo dovrebbe rivendersi in campo non prima del nuovo anno.