Spezia-Venezia 1-0Provedel 6,5: si fa trovare pronto in ogni situazione.Amian 6,5: meglio nei primi 45’, poi qualche difficoltà ma si immola su un tiro dal limiteErlic 7: gran recupero nel primo tempo su Okereke, poi dirige la retroguardia con la solita autorevolezzaNikolaou 6,5: baluardo infinito e quando c’è da spazzare non si fa pregare.Reca 6,5: nel primo tempo è una spinta continua, forse il migliore dei suoi. Poi cala e viene sostituito. (22’ st Salva Ferrer 6: entra bene nel match)Maggiore 6: ha perso lo smalto dei giorni migliori ma è l’anima della squadraKiwior 6: by-passato dai compagni e dagli avversari. Si vede e si fa sentire nell’ultimo quarto d’oraBastoni 6,5: come al solito macina chilometri, fermato solo dai crampi. (45’ st Sala sv)Kovalenko 5,5: non inizia male ma poi si perde e non incide mai. (11’ st Verde 6,5: mezz’ora per mettere qualche brivido e da un suo pallone nasce l’azione con carambola per un gol che potrebbe valere una stagione)Gyasi 6,5:male da centravanti boa, impalpabile sulla fascia ma mette dentro un gol ‘esistenziale’ che ha un peso specifico come quello di Frosinone nell’agosto di due anni fa. E nel calcio fare gol è tutto.Agudelo 6: come al solito va a strappi ma senza incidere più di tanto. (22’ st Manaj 7: mezz’ora per far svoltare una squadra e la gara. Da un suo tiro nasce il gol di Gyasi )Motta 6: capiamo l’aspetto psicologico di dover tenere tutti sulla corda e di dover far sentire tutti importanti, ma questa squadra non può prescindere dalla qualità e sostanza espresse da Manaj e Verde.