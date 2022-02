Riccardo Pecini, capo dell'area tecnica dello Spezia, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di campionato contro la Fiorentina:



Italiano smuove gli animi dei tifosi?

"Non ho avuto la fortuna, è un grandissimo allenatore. Abbiamo preparato la partita al meglio per dargli un po' di amarezza".



Thiago sta lavorando bene tirando fuori il meglio dalla vostra rosa?

"Abiamo studiato una rosa più duttile possibile anche per il ban al mercato. Una rosa giovane e duttile appunto. Thiago è stato bravo nei momenti di emergenza a proporre giocatori anche fuori ruolo e i ragazzi hanno risposto sempre molto bene".



Vi chiedono i difensori?

"Chiedere è lecito e rispondere è cortesia. Abbiamo costruito una rosa su un progetto biennale. Purtroppo se la sanzione della Fifa non dovesse cambiare la nostra rosa avrà minimo una prospettiva biennale".