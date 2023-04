Il tecnico delloLeonardoha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria:“La squadra deve vedere sempre e comunque queste cose e con questo aspetto si comincia ad intravedere lo stile e la mentalità che voglio dare alla squadra. Se si vede il risultato non sembra una partita giocata bene, ma dobbiamo prendere il buono, analizzare le cose e lavorarci sopra quotidianamente, come facciamo sempre, non lavorando solo sugli errori. Non ha fatto bene moralmente, è stata una sconfitta che dispiace per come è venuta e per il punteggio finale, ma la verità è questa. Dobbiamo rimboccarci le maniche, se stiamo facendo il 100% dobbiamo fare qualcosa in più, a partire dall’allenatore. Quanto fatto fino ad oggi è stato buono, in alcune partite, in altre sufficiente, in altri ancora insufficiente e dobbiamo arrivare ad un livello per disputare la gara con un a certa mentalità e determinazione per fare risultato".“Spero di no e me lo auguro. In questo periodo in cui sono arrivato abbiamo avuto momenti positivi e negativi, però mi sembra che stiamo aggiustando il tiro. Mi auguro che sabato, per una partita importante dato che i punti sono sempre meno, si cerchi di partire con il piglio e la mentalità giusta per mettere in difficoltà la squadra avversaria per portare a casa punti che ci permettano di portare a casa il risultato”.“Stiamo valutando anche questa soluzione ma credo che abbiamo trovato equilibri giocando con il 4-3-3. Possiamo pensare di far giocare come attaccante esterno Shomurodov, ma abbiamo provato anche altre soluzioni. Penso che il modulo sarà quello, il 4-3-3, poi cambia attraverso l’occupazione dello spazio e le caratteristiche dei giocatori. Possiamo attaccare in un modo e difendere in un altro, ma voglio dare continuità al di là degli interpreti che posso scegliere, da Maldini, Gyasi, Shomurodov,Verde. Questo penso sia il modulo di partenza, poi durante la gara vediamo lo sviluppo”.“Zurkowski ha avuto una ricaduta e non sarà della gara. Gli altri assenti sono i soliti, recupera Bastoni dopo la squalifica ed è importante. Reca sta bene, gli altri stanno bene e sono pronti a fare una gara eccellente perché così dovrà essere. La Sampdoria potrebbe essere all’ultima chance per la corsa salvezza, ma ci interessa fino ad un certo punto. A me interessa valutare i miei ragazzi. Andremo in un ambiente caldo, ma ci saranno anche i nostri tifosi. Speriamo sia una bella gara e ci porti a fare punti".- “Penso possa essere un’arma già dall’inizio, ma come detto nelle altre conferenze abbiamo ragazzi che devono fare un percorso per essere pronti alla richiesta".