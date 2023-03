Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Hellas Verona.



"Giovedì abbiamo aperto le porte al nostro pubblico per creare quel connubio con i tifosi per raggiungere l'obiettivo che abbiamo prefissato. E' una partita che ha un grande valore, non è determinante, l'abbiamo preparata bene e metteremo in campo le qualità dei ragazzi che sono tante per raggiungere un risultato positivo".



"Ho un gruppo di ragazzi che mi ha dato grandi disponibilità, una rosa di valore, devo recuperare qualche giocatore ma chi scenderà in campo farà una buona gara".