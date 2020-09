Lo Spezia, ultima squadra neopromossa, continua a lavorare su due obiettivi, Manuel Iturbe (27) esterno offensivo di proprietà del Pumas che già la passata stagione era stato vicino al ritorno in Italia, al Genoa, e pure Diego Farias (30), rientrato al Cagliari dopo l’esperienza al Lecce su cui però restano attenti gli occhi del Parma.



Timo Letschert, ex Sassuolo (Pinato girato dal Pisa alla Cremonese, Broh dal Cosenza al Palermo, Pilati all'Imolese), lascia l’Amburgo e approda all’AZ Alkmaar. Anche il Crotone, che ieri ha ufficializzato l’acquisto di Magallan, è interessato a Riccardo Marchizza, difensore del Sassuolo ma è più avanti lo Spezia che lo rivorebbe visti gli ottimi rapporti con i neroverdi. Sempre il Crotone, che aspetta l’arrivo di Eduardo Henrique, avrà in prestito Dell’Orco. Sempre secondo il Corriere dello Sport, i calabresi puntano Cigarini in uscita dal Cagliari.