Nuovo rinforzo in porta per lo. Il club bianconero ha annunciato l'acquisto del classe '99 Titasdalla. Il portiere lituano ha firmato un contratto di tre anni con opzione per altre due stagioni.