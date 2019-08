Roberto Crivello non è più un giocatore dello Spezia, il comunicato del club ligure:



"Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il difensore classe '91, Roberto Crivello, al club bianco. A Roberto i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".