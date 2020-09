Nome nuovo per la difesa dello Spezia: in arrivo, riferisce Il Secolo XIX, Julian Chabot dalla Sampdoria, la formula è prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro e contro-riscatto in favore dei blucerchiati.



Dall’Inter, arriverà per una stagione secca il centrocampista francese Loucien Agoumé (18 anni): oggi sono in programma le visite mediche. ​Piace Roberto Insigne del Benevento. In uscita dopo Acampora il Cosenza ha chiesto anche Vignali, il Vicenza trova un muro per arrivare a Galabinov.