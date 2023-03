Un altro passettino in avanti, che, se non altro, non demoralizza come quello di Empoli. La storia della strada lunga e contorta che porta alla salvezza è ancora tutta da raccontare e decifrare. Certo è che al contrario delle annate precedenti sia Gotti (soprattutto) che Semplici, non hanno goduto di quel pizzico di buona sorte che, soprattutto contro le grandi, ma anche in certi frangenti contro le ‘pari grado’ (vedasi contro Cagliari e Crotone due anni fa e contro Venezia l’anno scorso), ha arriso ad Italiano prima e Motta poi. Il palo interno colpito da Nzola avrebbe potuto scrivere chissà quale altro capitolo della ‘storia’, così come a dire il vero anche Kallon che in precedenza aveva dilapidato per il Verona una colossale occasione.

Ovvio che la politica dei piccoli passi, in questa situazione di classifica, da sola non è che aiuti più di tanto, a meno che dietro non facciano altrettanto o peggio. Se non altro, ad oggi, le Aquile sono pur sempre padrone del proprio destino.







Quest’anno contro le big lo Spezia non ha ancora racimolato nemmeno la miseria di un punticino sebbene a dire il vero le prestazioni non sono mancate sia a Milano contro i campioni d’Italia e a Napoli, due punticini sfumati entrambi al tramonto dei match. Tra pochi giorni al Picco scende l’Inter che pare essersi rimesso in moto con la vittoria contro il Lecce ma che deve anche dare un occhio alla trasferta di Champions. Ovvio i campioni di cui dispone Inzaghi possono risolverla in qualsiasi momento ma, crediamo, che giocarsela senza paure forse è l’unico modo con la quale affrontare la corazzata nerazzurra. Ma non solo lei. Perché giocare mentalmente col freno tirato non aiuta a prescindere dall’avversario. Ci vorrà accortezza, è lapalissiano, ma questo non implica non provare a giocarsela coi mezzi di cui si dispone.







Mancherà Reca, squalificato. Su quella fascia mancherà Bastoni che sulla carta avrebbe potuto sostituire il polacco, mentre Moutinho, probabile che venga convocato, ma ci pare azzardato che Semplici lo metta in campo dal 1'. Ci sarà un ritorno della difesa a tre? Difficile dirlo. Mister Semplici ha due alternative: mantenere gli altri tre (Amian, Ampadu e Nikolaou) ed aggiungere Salva Ferrer, che seppur non mancino, potrebbe ripetere la grande prestazione che fece ad Udine (due sue sgroppate che portarono ad altrettanti gol) e che diedero la matematica salvezza, oppure inserire Caldara e spostare qualche metro a sinistra Nikolaou. Probabile anche un rimescolamento nella terra di mezzo ma soprattutto trovare una collocazione a Shomurodov che scalpita e che secondo noi ha caratteristiche per giocare vicino a Nzola. Si va allora verso un 4-4-2 ?