Obiettivo di mercato di Juventus e Arsenal, di Mykhaylo Mudryk ha parlato l'ex bandiera dello Shakhtar Donetsk (club proprietario del catellino ndr.), Dario Srna.



NON VALE MENO DI GREALISH - "Chi vuole acquistare Mudryk deve prepararsi a spendere tanti soldi, al contrario il nostro presidente non lo venderà. Del resto Gralish è stato venduto per più di 100 milioni e Mudryk non è a un livello inferiore".