Inter 78.275 / 61.419

78.275 / 61.419 Milan 78.275 / 54.667

78.275 / 54.667 Juve 41.507 / 39.244

41.507 / 39.244 Roma 70.634 / 38.622

70.634 / 38.622 Lazio 70.634 / 37.191

70.634 / 37.191 Fiorentina 43.147 / 31.135

43.147 / 31.135 Napoli 54.726 / 29.003

54.726 / 29.003 Genoa 36.599 / 21.632

36.599 / 21.632 Torino 28.177 / 21.385

28.177 / 21.385 Bologna 36.462 / 21.237

36.462 / 21.237 Udinese 25.144 / 20.315

25.144 / 20.315 Sampdoria 36.599 / 20.264

36.599 / 20.264 Atalanta 22.512 / 18.903

22.512 / 18.903 Sassuolo 21.525 /18.903

21.525 /18.903 Cagliari 16.416 / 15.399

16.416 / 15.399 Empoli 16.800 / 9.506

. Non al 100% come richiesto dalla Lega Serie A e neanche al 75% come richiesto dalla sottosegretaria con deleghe allo sport Valentina Vezzali, bensìMa cosa vuol dire a conti fatti questa percentuale? E incide allo stesso modo per tutti i club? La risposta ovviamente e no, ma sepoiché l'ultima disputata per intero prima dello scoppio della pandemia. I dati di Repubblica, lo sottolineiamo,a marzo, ma rendono comunque bene l'idea di quello che può comportare oggi questa riduzione. Ecco per i club allora in Serie A il dato sull'effettiva capienza dell'impianto abbinata alla media stagionale di spettatori e ordinata per il maggior numero di spettatori presenti.Per l'entità dei numeri e anche per il costo medio dei biglietticon i nerazzurri che perderanno (seguendo la media) almeno 22.281 tagliandi, con i rossoneri che segneranno un -15.529 e i bianconeri a -18.490che spesso, con impianti a capienza più ridotta, riescono ad arrivare vicino al 90% della capienza. Chi invece riuscirà ad avvicinarsi alla "normalità" sonola cui media stagionale si avvicina al valore del 50% della capienza degli impianti.- Una riduzione del 50% non incide però soltanto sulle medie stagionali che servono per le statistiche, ma che non considerano le partite che, storicamente, portano maggiori guadagni e che sono quelle che fanno balzare le stesse medie verso l'alto.. E' principalmente per quelle gare che i club spingevano e spingeranno ancora per avere il 100% entro l'autunno. La battaglia per i tifosi, o per gli incassi che da loro derivano, è appena cominciata.