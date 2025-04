Stadio Flaminio, ora è ufficiale: no del Comune al progetto della Roma Nuoto. Attesa per una mossa di Lotito

GETTY

Con 23 voti favorevoli e uno astenuto,. Il parere contrario della, arrivato a inizio aprile, aveva già indirizzato l'iter verso lo stop, divenuto ora di fatto ufficiale. In corsa per il recupero dell'impianto dell'omonimo quartiere romano ora è rimasta solo la, che a questo punto sembra avere strada spianata.Il sito fanpage.it spiega che le motivazioni al no del Campidoglio al progetto della Roma Nuoto sono legate essenzialmente a due fattori:Secondo il piano che è stato respinto la capienza dello stadio si sarebbe ridotta ad appena 7500 posti per permettere l'introduzione di spazi con funzionalità commerciali e poi la struttura, contrariamente alle volontà del Comune non sarebbe stata più dedicata al calcio, ma a diverse attività sportive. Questo inoltre rappresenta un problema perché il Flaminio è stato inserito dalla Federcalcio nelle strutture che dovranno essere usate come campi di allenamento durante gli Europei del 2032, che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia.

La palla ora è definitivamente nelle mani (o nei piedi, trattandosi di calcio) diIl rendering che ha presentato in pompa magna in Campidoflio qualche mese fa ha raccolto una larga approvazione. I documenti che la società biancoceleste ha preparato, anche per certificare la sostenibilità economico-finanziaria dell'opera, sono in regola. Resta solo il piccolo dettaglio di dover, su cui una nuova Conferenza di Servizi prima e il Comune poi dovranno esprimersi. Un'accelerazione in tal senso è attesa a stretto giro. I tifosi biancocelesti e gli uffici di Roma Capitale attendono.