Stadio Milan a San Donato: 4 criticità e 10 giorni per il via libera al progetto

Redazione CM

In pieno calciomercato e con Coppa Italia e campionato che mettono Stefano Pioli e i suoi calciatori ampiamente alla prova per presente e futuro il Milan continua a lavorare anche sul progetto stadio a San Donato per cui ancora non è arrivato il via libera da parte della giunta comunale guidata dal Sindaco Squeri.



4 CRITICITÀ - Secondo quanto riportato da Il Cittadino, sono ancora quattro le criticità che il club rossonero dovrà rettificare nel progetto da oltre un miliardo di euro presentato finora in giunta: le infrastrutture, la viabilità, le compensazioni ambientali e l'impatto ambientale dell'opera sul territorio.



VIA LIBERA - Entro una decina di giorni il Comune dovrebbe dare l'ok dopo le analisi di una serie di tecnici scelti dal comune sulla variante di progetto presentata lo scorso settembre da SportLife City, la società controllata dal Milan che ha acquistato l'area su cui dovrà sorgere lo stadio e da lì il progetto potrebbe essere avviato fatte salve le modifiche che saranno chieste alla società.