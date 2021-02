L'allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic ha dichiarato dopo l'eliminazione dall'Europa League contro il Milan: "Il passaggio del turno era possibile, nonostante abbiamo giocato in dieci per un'ora tra andata e ritorno. Ma io non piango, neanche per il calcio d'angolo che non ci hanno fatto battere alla fine. Non voglio fare polemiche, anche se credo che a parti invertite glielo avrebbero fatto tirare".



"Dicono che io sia a inizio carriera, ma ho tanta esperienza perché ho giocato a calcio e non a cricket. Sono orgoglioso del nostro lavoro, i miei ragazzi sono stati bravi e coraggiosi, con fiducia nei propri mezzi".

"Ibrahimovic è più di un amico, è un fratello. Il Milan sta andando un po' così così negli ultimi venti giorni, può crescere ancora ma l'Inter è favorita per vincere lo scudetto".