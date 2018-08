Parlando in Serbia a Sport Klub, l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic, ha parlato della possibilità di vedere Luka Modric all'Inter: "Se l'Inter dovesse essere in grado di ingaggiare Modric, come vedo scritto, sarebbe una grandissima cosa. Credo che con Modric l'Inter guadagnerebbe molto di più di quanto la Juve farebbe con Cristiano Ronaldo. La Juve è certamente la squadra più forte di questi ultimi anni, Ronaldo porterà qualità ma non nella misura in cui Modric ne porterebbe all'Inter. Milinkovic-Savic? Sergej ha fatto molti progressi, lo seguo dal suo arrivo in Italia ed è migliorato del 300%. È un giocatore fenomenale, ha dimostrato di mese in mese quanto è maturato. Vedo che ha iniziato la preparazione con la Lazio, se dovesse rimanere lì cambierebbe poco. Con Simone Inzaghi la Lazio gioca bene e lui si è ambientato al meglio".