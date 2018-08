L'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic parla a Sport Klub degli ultimi movimenti di mercato in Serie A: "Modric? Sarebbe un grandissimo acquisto, con il suo arrivo l'Inter guadagnerebbe più della Juventus con l'arrivo di Ronaldo. Porterebbe maggior qualità di CR7. Milinkovic-Savic? Dal suo arrivo in Italia è migliorato del 300%. È un giocatore fenomenale. Offerte? Il prezzo lo decide Lotito ma Sergej non soffrirà questa situazione, è solido di testa, anche se inconsciamente è normale che possa influenzare la sua preparazione".