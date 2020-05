Chi trova un amico trova un tesoro. Raiola ne ha trovati due, amici oltre che compagni, entrambi di proprietà dell'AZ Alkmaar, una delle grandi sorprese dell'Eredivisie 2019-2020. Myron Boadu e Calvin Stengs sono le ultime galline dalle uova d'oro del super agente italo-olandese, che si sfrega le mani pensando ai soldi farà. Il primo piace in Inghilterra e al Milan, del secondo ha parlato con la Juventus. Il nome di Stengs è sulla lista di Paratici, anche se è presto per capire se sarà effettivamente un obiettivo bianconero.



ASCESA - Deve crescere Stengs per fare il salto in una big del calcio europeo, ma ha tutto per sfondare e lasciare il segno. Classe, personalità, spirito di squadra. Nato ad Amsterdam nel dicembre del 1998, ha legato il suo nome all'AZ Alkmaar fin dall'età di 11 anni. L'esordio in prima squadra risale al 2016, la vera esplosione è arrivata quest'anno, con 5 gol e 8 assist in 24 partite di Eredivisie e con l'esordio con la maglia dell'Olanda, il 19 novembre scorso, in una gara di qualificazione a Euro 2020 contro l'Estonia.



DE BOER - Esterno d'attacco di piede sinistro, è stato paragonato a Robben e Sané (anche per la folta chioma), in realtà ricorda per caratteristiche Bernardo Silva. Meno accelerazione e più fraseggio, grazie a un'ottima tecnica di base. Di lui parla bene Frank de Boer, non solo per ragioni 'familiari'. Stengs infatti è fidanzato con la figlia dell'ex allenatore dell'Inter, ​Beau de Boer. Gli consiglierà l'Italia?