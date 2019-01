Parlando sul palco del meeting annuale di Suning, prima Steven Zhang e poi Zhang Jindong, i leader dell'azienda cinese e proprietari nonché presidente (Steven) dell'Inter, hanno parlato del futuro del club nerazzurro.



RIPORTIAMO L'INTER AL TOP - Visibilmente emozionato, Steven Zhang, ha ribadito gli obiettivi che si è prefissatro come presidente del club nerazzurro. Ecco le parole riportate dal portale Sina.com e da FcInterNews: "Voglio continuare a guidare l'Inter nel suo percorso costante di crescita, per poi realizzare il sogno di milioni tifosi nerazzurri nel mondo: tornare ai vertici in Europa".



NUOVA GLORIA - Il padre Zhang Jindong ha poi ribadito: "L'anno scorso, l'Inter è tornata a risplendere. Suning e Inter, in meno di due anni, sono riusciti a realizzare quello che milioni di tifosi dell'Inter hanno sognato per sei anni, il ritorno della loro squadra in Champions League. Questo è il momento chiave della rinascita nerazzurra. Sotto la nostra guida, l'Inter sta costruendo un nuovo periodo di gloria. Spero che si possa continuare così, lavorando ancora più duramente e andando sempre più avanti, realizzando la promessa di tornare ai piani alti della Champions League".